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شكرا لقرائتكم باهبري: أسوأ ما أسمعه في السوشيال ميديا هو الكورونا صارت ضعيفة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
باهبري: أسوأ ما أسمعه في السوشيال ميديا هو الكورونا صارت ضعيفة!
لابد أن يكمل المجتمع رحلة النجاح للوصول لبر الأمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الدكتور نزار باهبري عن سلامة الأعداد الخيالية من المتعافين من فيروس كورونا في المملكة، وذلك بعد تماثله للشفاء من الفيروس.
وقال باهبري في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: سبحان الله، كنت أنتبه للمرضى وبعدين صرت مريضًا، أهم عرض يجب أن تنتبه له هو السخونة وضيق التنفس.
وأضاف أن منحنى الإصابات الجديدة لـ كورونا في انخفاض، لكن نؤكد أن الموضوع لم ينتهِ، ولابد أن يكمل المجتمع رحلة النجاح للوصول لبر الأمان، متابعًا: يجب أن ننتبه كثيرًا لـ الإنفلونزا الموسمية هذا العام، والتطعيم ضرورة للجميع.
وأوضح باهبري أن أسوأ ما أسمعه في السوشيال ميديا هو أن الكورونا “صارت ضعيفة” و”ما عاد صارت تنتشر زي زمان!”.
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