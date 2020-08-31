رابط موقع العودة إلى المدارس لمعرفة أدوات منصة مدرستي واستخداماتها

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم أنه يمكن زيارة موقع العودة إلى المدارس عبر الرابط هنا للاستفادة من منصة مدرستي.

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وأوضحت التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن زيارة موقع العودة إلى المدارس لمعرفة أدوات المنصة واستخداماتها.

منصة مدرستي هي نظام إدارة تعلم إلكتروني، يضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات، ما تدعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل.

كما تعد منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.



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