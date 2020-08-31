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استقبل نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.
وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 11:52 PM
استقبله بديوان الوزارة.. واستعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.
وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، "الخريجي" يبحث مع السفير الإماراتي بالرياض العلاقات الثنائية بين البلدين ،
المصدر : الخليج 365
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