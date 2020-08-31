محمد بن مسعود - الدمام - من ضمنها اختيار سعة التبريد المناسبة للغرفة وتنظيف الفلتر كل أسبوعَيْن وجَّه المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ضمن رسائله التوعوية "مكيفك يفزع لك" نصائح عدة لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة. وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف، وتتمثل في: 1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة. 2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة. 3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء. أما مجموعة النصائح الثانية فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في: 1- تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية" كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح. 2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان. 3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين. 4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف. 31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 11:28 PM من ضمنها اختيار سعة التبريد المناسبة للغرفة وتنظيف الفلتر كل أسبوعَيْن Advertisements "كفاءة" يوجِّه المستهلكين برسائل توعوية قبل وبعد شراء المكيفات "كفاءة" يوجِّه المستهلكين برسائل توعوية قبل وبعد شراء المكيفات وجَّه المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ضمن رسائله التوعوية "مكيفك يفزع لك" نصائح عدة لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة. وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف، وتتمثل في: 1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة. 2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة. 3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء. أما مجموعة النصائح الثانية فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في: 1- تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية" كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح. 2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان. 3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين. 4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف. ، "كفاءة" يوجِّه المستهلكين برسائل توعوية قبل وبعد شراء المكيفات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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