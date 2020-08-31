بالفيديو.. ضبط مجموعة من سائقي الدراجات النارية لارتكابهم مخالفات

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ضبطت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين،، مجموعة من سائقي الدراجات النارية لارتكابهم مخالفات مرورية وقيادة متهورة بأحد شوارع المملكة. ضبطت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين،، مجموعة من سائقي الدراجات النارية لارتكابهم مخالفات مرورية وقيادة متهورة بأحد شوارع المملكة. وأحالت الإدارة جميع السائقين للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وكان مواطن قد نشر مقطع فيديو وثقه أحد المتهورين، مبدياً غضبه من هذا الأمر الذي يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

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