شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السند» يتحدث عن حياة البرزخ التي يعيشها الميت في قبره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الشيخ عبدالرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حياة البرزخ التي يعيشها الميت في قبره.

وقال السند خلال حواره في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة:" الميت منذ أن يوضع في قبره يقعد ويقال له:" من ربك؟.. ما دينك؟.. من نبيك؟ " ويسمع قرع نعال الذين جاءوا لدفنه وتشييعه ".

وأضاف السند:" إذا كان الميت من أهل الإيمان أجاب على هذه الأسئلة "، موضحا:" لو كان مؤمنا تقيا فيقول ربي الله وديني الإسلام والنبي محمد " صلى الله عليه وسلم " ثم يفتح له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويقول أدخلها؟ فيقال له حتي تقوم الساعة، فيقول ربي أقم الساعة فينام نومة العروس ليلة عرسها من الهناء والاطمئنان ويمد له في قبره مد بصره وينعم في هذا القبر ".