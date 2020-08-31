شكرا لمتابعة خبر عن المرور: 10 ألف ريال عقوبة طمس رقم هيكل المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور أنه يجب على قائد المركبة الحرص على عدم طمس رقم هيكل المركبة؛ مؤكدة أنه بمثابة هويتها التي تُعرف بها.
وأوضحت الإدارة عقوبة ذلك وهي غرامة 5000 ريال/ 10.000 ريال بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: 10 ألف ريال عقوبة طمس رقم هيكل المركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.