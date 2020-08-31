شكرا لمتابعة خبر عن المرور: 10 ألف ريال عقوبة طمس رقم هيكل المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه يجب على قائد المركبة الحرص على عدم طمس رقم هيكل المركبة؛ مؤكدة أنه بمثابة هويتها التي تُعرف بها.

وأوضحت الإدارة عقوبة ذلك وهي غرامة 5000 ريال/ 10.000 ريال بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.