شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم بمدرسة أهلية: من شهر إبريل ونحن بدون رواتب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عدد من المعلمين في إحدى المدارس الأهلية بجدة، عن معاناتهم وحرمانهم من تسلم راتبهم.

وقال أحمد صالح معلم بمدرسة أهلية، لـ برنامج " ياهلا ": من شهر إبريل ونحن بدون رواتب، وعندما بدأت الدراسة عن بُعد تفاجأت مع بعض زملائي بقرارات الفصل!.

وأضافت منيرة الصبار قائدة مدرسة أهلية، بعض المدارس خفضت المصروفات، وفي المقابل خفضت رواتب بعض المعلمين وسرحت بعضهم، وأعطت البعض اجازات استثنائية غير مدفوعة الأجر.

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وعلق المستشار القانوني حمود الناجم، قائلا : سألت أحد المحاسبين المتخصصين في حساب التكاليف حول التخفيض المفترض من المدارس الأهلية فقال إنه لا يجب أن يقل عن 35% بعد انخفاض الكثير من مصروفات التشغيل..

وأضاف : وزارة التعليم "أحسنت" أنها لم تتدخل في العقد الذي بين المدارس الأهلية وأولياء الأمور.

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