شكرا لمتابعة خبر عن موعد حصول المواطن والمقيم على التأمين الصحي من صاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مجلس الضمان الصحي عن موعد حصول المواطن والمقيم على التأمين الصحي من صاحب العمل. كشفت مجلس الضمان الصحي عن موعد حصول المواطن والمقيم على التأمين الصحي من صاحب العمل. وأضاف المجلس:" عزيزي المواطن حصولك على تأمين الصحي الخاص فور مباشرتك للعمل ". وأشار المجلس:" عزيزي المقيم حصولك على تأمين الصحي من صاحب العمل خلال 10 أيام من تاريخ وصولك إلى المملكة ".

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