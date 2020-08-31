سيدة توثّق تعرض مركبتها للاعتداء من قبل مجهولين.. وتُعلق بكلمات مؤثرة (فيديو)

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وثّقت سيدة من خلال مقطع فيديو، الضرر الذي وقع لمركبتها على يد مجهولين أقدموا على تكسيرها خلال وقوفها أمام منزلها.

وأظهر الفيديو، المركبة وقد تضررت بشكل كبير جراء الاعتداء عليها من قبل المجهولين.

وأبدت السيدة خلال عدة كلمات دونتها على مقطع الفيديو، حزنها الشديد قائلةً: “ما حيلتي إلا هذه السيارة أنا وبناتي”، منوهةً إلى شعورهن بالرعب ليلاً أثناء الاعتداء على المركبة.



