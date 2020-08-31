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وثّقت سيدة من خلال مقطع فيديو، الضرر الذي وقع لمركبتها على يد مجهولين أقدموا على تكسيرها خلال وقوفها أمام منزلها.
وأظهر الفيديو، المركبة وقد تضررت بشكل كبير جراء الاعتداء عليها من قبل المجهولين.
وأبدت السيدة خلال عدة كلمات دونتها على مقطع الفيديو، حزنها الشديد قائلةً: “ما حيلتي إلا هذه السيارة أنا وبناتي”، منوهةً إلى شعورهن بالرعب ليلاً أثناء الاعتداء على المركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة توثّق تعرض مركبتها للاعتداء من قبل مجهولين.. وتُعلق بكلمات مؤثرة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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