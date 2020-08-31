التعليم: 6 خطوات للمحافظة على الخصوصية عند استخدام منصة «مدرستي»

وجهت وزارة التعليم عدة نصائح؛ للمحافظة على الخصوصية عند استخدام منصة «مدرستي»، مشيرة إلى أن أدوات المنصة تعزز العلاقة بين الطالب وزملائه والمعلمين.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر» 6 نصائح للمحافظة على الخصوصية عند استخدام منصة «مدرستي» والتي جاءت كالآتي:

1- حافظ على هويتك ولا تنتحل شخصية الغير.

2- عزز علاقتك مع الآخرين من خلال مراعاتك لخصوصيتهم عند استخدام منصة مدرستي ووسائل التواصل الاجتماعي.

3- عدم تصوير زملائك الطلبة أو المعلمين أو محتويات منصة مدرستي وعدم مشاركة أي تفاصيل على منصات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

4- حافظ على سرية معلوماتك الخاصة والحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وسجلك المدني ولا تشاركها مع الآخرين.

5- يرجي إبلاغ المعلم أو المعلمة مباشرة في حال اشتباهك بأي أسلوب مريب أثناء الدرس مثل دخول أشخاص خارجين أو نشر محتوى غير مناسب.

6- تأكد من تسجيل خروجك من المنصة وإغلاقها عند الانتهاء من كافة دروس اليوم حفاظًا على خصوصيتك.

اقرأ أيضًا:

ما الفرق بين منصة «مدرستي» وقناة «عين».. وكيف تكون حصة التربية البدنية؟.. الحقباني يوضح

7 إيضاحات هامة من التعليم حول منصة مدرستي والتعليم عن بُعد