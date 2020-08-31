«أبشر» تحتفي بخدمة أكثر من 17 مليون عميل موثق

احتفت منصة «أبشر» بتجاوز عدد المستفيدين من خدمات المنصة ١٧ مليون عميل موثق، وأكثر من ٢٠٠ خدمة إلكترونية تُسهل إجراء المعاملات الخاصة بالمواطن والمقيم من خلال أبشر.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» عبر موقع «تويتر»،

بِكُم وصلنا إلى 17 مليون مستخدم موثّق، ثقة كبيرة على عاتقنا ونعدكم بالتميّز وتقديم الأفضل.#أبشر_مع_أبشرhttps://t.co/s8lX6Kr3Gt pic.twitter.com/ISR0Tw8nLB — أبشر (@Absher) August 31, 2020

للاحتفاء بوصول المنصة لهذا الرقم، قائلًا: «بِكُم وصلنا إلى 17 مليون مستخدم موثّق، ثقة كبيرة على عاتقنا ونعدكم بالتميّز وتقديم الأفضل، أبشر مع أبشر».

ويتمكن المستفيدون من خلال منصة وتطبيق «أبشر» من إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة أي من الدوائر الحكومية المقدمة للخدمات.

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وتربط منصتا أبشر (أبشر للأفراد) و(أبشر أعمال) بين الكثير من القطاعات الحكومية والأفراد؛ ما يوفر الجهد والوقت على المواطن والمقيم.

كما تقدم المنصة خدمات للعديد من القطاعات مثل المديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والإدارة العامة للسجون، والأمن العام متمثل في (الإدارة العامة للمرور، وإدارة الأسلحة والمتفجرات)، وغيرها من القطاعات.

ويأتي تصميم المنصة وفق أحدث الإمكانات والتقنيات لاستيعاب الأعداد الكبيرة للراغبين من الاستفادة من المنصة وخدمتهم بشكل أسرع وأكثر سهولة.

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