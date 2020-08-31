للبائعين.. وزارة العدل: 7 خطوات للاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا

عبر بوابة «ناجز»
أوضحت وزارة العدل، خطوات الاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا، وذلك لبائعي العقار، عبر بوابة «ناجز» الإلكترونية.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع «تويتر» إنفوجرافًا يوضح خطوات الاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا، والتي تبدأ بالدخول لبوابة ناجز ثم اختيار أيقونة العقارات واختيار إفراغ العقار إلكترونيًا.
وتأتي رابع الخطوات في الاطلاع على الشروط والأحكام ثم إضافة طلب جديد وتحديد العقار ومعاينة الصك وبيانات الصفقة وأخيرًا اعتماد الصفقة.
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