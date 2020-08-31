فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتعاون المشترك مع وزير خارجية سويسرا

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا اليوم، بنظيره وزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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