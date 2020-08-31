«الجوازات» تجدِّد التذكير بآلية تمديد هوية مقيم للعمالة المنزلية

بعد استفسار أحد المستفيدين..
جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بآلية تمديد هوية مقيم للعمالة المنزلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تجديد إقامة سائق خاص وهو خارج المملكة».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «في حال المستفيد من العمالة المنزلية سيتم تمديد هوية مقيم آلياً والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك تدريجيًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة».
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