قوات التحالف تستهدف مواقع لميليشيات الحوثي في الجوف ومأرب

عقب إسقاط مسيَّرة تجاه مطار أبها..
استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، مواقع لميليشيات الحوثي، في الجوف ومأرب، بحسب العربية.
ويأتي ذلك بعد إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، أمس الأحد نحو مطار أبها الدولي بعمل إرهابي ووحشي. حسبما ذكرت «واس».
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في مساء الأحد تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.
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