لتجنب المخالفة.. «المرور» يوضح ضوابط الالتفاف لليمين بالإشارة الحمراء

حددت الإدارة العامة للمرور السعودي، ضوابط وقواعد الالتفاف للدخول تجاه اليمين عند رؤية الإشارة الحمراء.

وردت إدارة المرور السعودي، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بصورة بيانية «إنفوجراف» يتضمن ضوابط الالتفاف لليمين على استفسار أحد المستفيدين قال فيه «السلام عليكم أخوي الكريم أنا وقفت على الإشارةه ما فيها مثلث وكنت بروح يمين وفي قدامي سيارة على الإشارة وقفت ١٠ ثواني ورحت يمين صورني ساهر هل تنزل المخالفة ولا لا؟».

ضوابط الالتفاف لليمين

وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، خطوات وضوابط الالتفاف لليمين عند ظهور الإشارة الحمراء، وذلك بإتباع الخطوات التالية :

- يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

- إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد علامة المثلث يعتبر قطع إشارة.

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- يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسًا بدون خدمة.

- إذا كان هناك طريق رئيس وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

- عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

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