«المرور» يذكِّر بخطوات حجز موعد عبر منصة أبشر

تعزيزًا لتطبيق الإجراءات الوقائية

جددت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الإلكتروني الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، التذكير اليوم الإثنين بخطوات حجز موعد عبر منصة أبشر. وأوضحت إدارة المرور، أنه تعزيزًا لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كل مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق. وحدد المرور السعودي، خطوات حجز الموعد في فروعه بكل مناطق المملكة وذلك عبر إتباع الخطوات التالية: 1-الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر. 2- اختيار المواعيد. 3-اختيار المرور. 4-حجز موعد جديد. Advertisements 5-اختيار الخدمة المطوبة. 6-اختيار الفرع. 7-اختيار الموعد. 8-تأكيد الموعد وستظهر لك تذكرة الموعد. وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه يمكن للمستفيد طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصاله لك في حال كان لديك عنوان وطني (واصل)، وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين قال فيه «تم والحمد لله التجديد من أين يتم استلام رخصة القيادة السكن جدة حي النعيم وجزاكم الله خير؟». اقرأ أيضًا : متفاعلًا مع فيديو مواقع التواصل.. المرور يعلن القبض على راكب «دباب» عَرَّض حياة المارّة للخطر جددتُ رخصة القيادة في فترة المنع.. كيف أستلمها؟ مواطن يسأل والمرور يُجيب

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