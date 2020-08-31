متحدث الصحة: سنواصل التصدي لفيروس كورونا حتى القضاء عليه

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تفاؤله بعد تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا لأقل من ألف لليوم الثالث على التوالي، مشيرًا إلى مواصلة التصدي للفيروس حتى يتم القضاء عليه.

وقال العبدالعالي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بحمد الله لليوم الثالث على التوالي تتراجع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى أقل من ألف حالة؛ حيث لم تسجل تراجعًا في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر».

وأضاف: «مستمرون في التصدي لهذا الفيروس حتى القضاء عليه بإذن الله».

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1129 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 290796 حالة.

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وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 951 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 315772 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3897 حالة.

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