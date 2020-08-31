دعم وتحفيز طلاب القصيم من مخصصات جوائز التميز



استقبل أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، مدير عام تعليم المنطقة محمد الفريح ومديري التعليم بمحافظات المنطقة. واستعرض الفريح خلال الاستقبال خطط وجاهزية التعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد عن بعد، مشيرا إلى أن قرار التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا يأتي حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات وضمانا لمواصلة رحلتهم التعليمية. وأكد أمير المنطقة أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بعد والحرص على توفير البيئة التقنية، مشيدا بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد، ووجه بتوجيه مخصصات جوائز التميز بتعليم المنطقة لدعم المحتاجين من أسر الطلاب والطالبات للمشاركة في المنظومة التعليمية عن بعد، وإنشاء جائزة لأفضل إدارة تعليم أو مدرسه تطبق التعليم عن بعد بشكل مهني ومحترف، مشددا على أهمية مراعاة وتقدير ظروف الطلاب وأسرهم خلال تطبيق تلقي المرحلة التعليمية عن بعد.

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