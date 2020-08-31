اعتمدت أمانة المدينة المنورة ترسية مشروع ضبط جودة تنفيذ الأعمال المدنية لمشاريع تمديد المرافق العامة بالمدينة المنورة، حيث يهدف المشروع إلى نقل وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية الحديثة التي تؤدي إلى رفع مستوى جودة تنفيذ الأعمال المدنية لمشاريع تمديد المرافق العامة وتقليل الآثار السلبية لها، والتأكد من التزام المقاولين بتطبيق كافة الاشتراطات الفنية لأعمال حفريات المرافق العامة والمخططات الخاصة والخلطات الخرسانية والاسفلتية، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات الحقلية والمعملية. وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنه تم ترسية المشروع على احدى الشركات الوطنية المؤهلة لمدة 3 سنوات، حيث يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية وخطة شاملة لتحسين وتطوير ورفع منظومة جودة أعمال تمديد المرافق العامة إلى أفضل مستوى ممكن، وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية، و يتضمن المشروع توحيد المواصفات وتنظيم الإجراءات في سبيل رفع الجودة الفنية وضمان الحصول على أفضل النتائج وتحقيق الأمان والأداء الأفضل. وأكدت أمانة المدينة المنورة أنه سيتم تطبيق التحديث الذي صدر مؤخراً للمواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة، والذي شمل تطوير منظومتي إصدار تصاريح الحفر ومراقبة الجودة، وتضمين طرق الحفر الحديثة وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية. فيما ستقوم الفرق الميدانية لأمانة المنطقة بتنفيذ جولات ميدانية عشوائية على مشاريع المقاولين للتأكد من جودة التنفيذ والمواد المستخدمة لإعادة الوضع لحفريات المرافق العامة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعتماد ترسية مشروع ضبط جودة الأعمال لمشاريع تمديد المرافق العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.