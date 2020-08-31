الدفاع المدني في المدينة يؤكد على الموصلات الكهربائية

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عبدالعزيز الزهراني على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتدابير السلامة مع بداية العام الدراسي الجديد. وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عبدالرحمن الحربي "اتخاذ التدابير الوقائية منذ وقت مبكر يسهم في استمرار العملية التعليمية وفق إجراءات السلامة، وهذا عامل مهم لتركيز المنظومة التعليمية على تحقيق أهدافها دون وجود ما يشتت ذهن الطالب أو المعلم في حال وجود توصيلات رديئة أو أحمال كهربائية زائدة لها آثار لا تحمد عقباها لا سمح الله". وقدمت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة التهنئة لكافة منسوبي التعليم من إداريين ومعلمين وطلبة على بداية العام الدراسي الجديد راجية من الله لهم التوفيق والنجاح.



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