رئيس جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز يستقبل وكيل التعليم الجامعي



استقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيزالحامد في مكتبه في المدينة الجامعية وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف. وتم خلال اللقاء استعرض تطور الجامعة منذ نشأتها وأبرز الإنجازات العلمية والأكاديمية وترتيب الجامعة حسب تصنيف Web of Science وscoups في مجال نشر الأبحاث العلمية بين الجامعات السعودية والعالمية. كما بين أبرز إنجازات الجامعة من حيث البنية التحتية في المجال التقني والمشاريع في كل من محافظات: الخرج والدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وأبرز الشراكات المجتمعية التي تقدمها الجامعة بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص، كما تم خلال الزيارة الإطلاع على مرافق الجامعة. وبين الخريف أن الهدف من الزيارة هو دعم الجامعات في التعليم الإلكتروني مع بداية العام الدراسي الجديد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. من جانبه قدم الحامد شكره وتقديره وتثمينه لهذه الزيارة التي تعكس مدى حرص وزارة التعليم على دعم وتطوير الجامعات السعودية.

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