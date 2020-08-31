السعودية اليوم / أمانة جده ترفع ١٨٩٨ سيارة تالفة وخربة خلال شهر



جدة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

رفعت أمانة محافظة جدة ممثلة بقسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية ١٨٩٨ سيارة خربة وتالفة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، لتسببها بتشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع و ميادين المحافظة.

وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني استمرار جهود أمانة جدة الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة. داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

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22:56ت م

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