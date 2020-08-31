السعودية اليوم / إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة برئاسة شؤون الحرمين تكثف عمليات التعقيم



مكة المكرمة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلةٍ بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة عمليات التعقيم في مبنى الرئاسة ومرافقه، وذلك لتوفير أعلى معايير السلامة، ‏مع تطبيق كافة الإجراءات ‏الوقائية والاحترازية ‏‏والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة.

وأكد مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن بركات السويهري، أن الإدارة قامت بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من تعقيم للمصلى والمكاتب ومداخل وممرات مبنى الرئاسة وذلك بشكل يومي.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس

// انتهى //

22:11ت م

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مكة المكرمة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسكثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلةٍ بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة عمليات التعقيم في مبنى الرئاسة ومرافقه، وذلك لتوفير أعلى معايير السلامة، ‏مع تطبيق كافة الإجراءات ‏الوقائية والاحترازية ‏‏والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة.وأكد مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن بركات السويهري، أن الإدارة قامت بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من تعقيم للمصلى والمكاتب ومداخل وممرات مبنى الرئاسة وذلك بشكل يومي.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا بمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.// انتهى //22:11ت م0236

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