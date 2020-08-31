

الدرب 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

وقفت لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ بمنطقة جازان اليوم، على أعمال الصيانة ومستوى النظافة في المرافق العامة والحدائق وأعمال إزالة القوارب التالفة بشاطئ السميرات في محافظة الدرب.

وتفقدت اللجنة ميدانيًا أعمال بلدية محافظة الدرب وما تقدمه من خدمات لمرتادي الشاطئ من أجل استقبال ربيع هذا العام.

وضمت اللجنة كلاً من رئيسها أكرم آل سالم مندوباً عن الإمارة، والمهندس خليل الحوباني مندوباً عن أمانة المنطقة، وعلي حدور مندوباً عن مركز أبحاث الثروة السمكية، وإبراهيم راجحي مندوباً عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهادي ربيدي مندوباً عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، والمهندس محمد منير مندوباَ عن فرع وزارة السياحة، وعبدالله الزهراني مندوباً عن حرس الحدود، وعبدالله حكمي مندوباً عن الشرطة.

يشار إلى أن اللجنة ، شُكلت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، بهدف الارتقاء بشواطئ محافظات ومراكز المنطقة ومتابعة الخدمات المقدمة لمرتادي الشواطئ.

// انتهى //

22:09ت م

0230





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ بجازان تتفقد شاطئ " السميرات " بالدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.