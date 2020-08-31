السعودية اليوم / العراق تسجل 3757 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



بغداد 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

سجل العراق 3757 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفات الكلي إلى 7042, فيما سجلت 3722 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 176602حالة.

// انتهى //

21:20ت م

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بغداد 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسسجل العراق 3757 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة منذ تفشي الوباء في عموم العراق إلى 234934 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفات الكلي إلى 7042, فيما سجلت 3722 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 176602حالة.// انتهى //21:20ت م0217

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