3 نصائح لتجنب إرهاق العينين خلال الدراسة عن بعد

2020-08-31

متابعات الخليج 365- الجوهرة سعد- الرياض

نصح المجلس الصحي السعودي الطلاب والطالبات بثلاث نصائح يجب على الطلبة اتباعها لتجنب إرهاق العينين خلال فترة الدراسة عن بعد.

وقال المجلس عبر حسابه بموقع تويتر: على الطلاب والطالبات المحافظة على نظافة شاشة الجهاز والتقليل من سطوعها لتجنب إجهاد العينين أثناء الدراسة، كما من المهم ضبط إضاءة الغرفة وتجنب الإضاءة الساطعة والتوهج على العين مباشرة، والقيام بالرمش المتكرر لترطيب العين، بالإضافة إلى استخدام القطرات المرطبة عند الشعور بالجفاف.

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كما أطلقت وزارة التعليم مؤخرًا منصة مدرستي التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى البث المباشر عبر قنوات عين الفضائية.

يُذكر بأن التعليم عن بُعد يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وضمان استمرارية العملية التعليمية لطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.



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