2020-08-31

حكم بسجن المطرب إيساف بعد ضربه ضابطًا وأستاذًا جامعيًّا

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

قضت محكمة الجنح المستعجلة في مصر، الاثنين، بسجن المغني المصري إيساف وحارسه الشخصي رئيس شركة للأمن والحراسة 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه لكل منهما، على خلفية ضربهما ضابطًا سابقًا وأستاذًا جامعيًّا، وإحداث إصابات خطيرة في جسديهما داخل أحد المطاعم الشهيرة.

التعدي بالضرب على الشخصين:

وكانت قوات الأمن تلقت بلاغًا من كل من هيثم. س، 45 سنة، ضابط شرطة سابق وآخر أستاذ جامعي، يفيد بقيام إيساف وصديقه، بالتعدي عليهما بالضرب وإصابتهما.

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وجاء بأقوال المجني عليه خلال التحقيقات: “كنت بحاول أفض عراك بين إيساف وآخرين”.

كسر زجاجة في الرأس:

بينما أقدم حارسه الشخصي شندي على كسر زجاجة في رأسي وضربني بها 3 مرات، وحين حاولت تصوير الواقعة بهاتفي، خطفه مني أمام زوار المطعم، ومن ثم اتجه للدكتور محمد. س وسحبه أمام الجميع قائلًا: “أنتم ما تعرفوش مين إيساف؟”.

العقوبة والغرامة معًا:

وعلق المحامي القانوني عبدالعزيز صالح على الحادثة وقال: إن ما قام به الشخصان من اعتداء وضرب يوجب الحكم بالإيقاف، وما رأته المحكمة بالحكم 6 أشهر سجن وكفالة 1000 جنيه هو قرار صحيح، فحكم السجن أقوى لردع الآخرين الذين يعتدون بالضرب والشتم دون أي اعتبار للغة التفاهم، ويتضاعف الحكم إذا تعرض أحدهم للوفاة أو الإصابات البليغة التي تصل لمضاعفات كبيرة مثل إتلاف أي عضو أو جزء من الجسم أو التسبب بالشلل، فهنا تزداد العقوبة وفقًا لقرار المحكمة.



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