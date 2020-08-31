أمير مكة يعطي إشارة إطلاق حملة «تعلم عن بعد»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعطى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل إشارة إطلاق حملة «تعلم عن بعد» تحت إشراف ملتقى مكة الثقافي، بهدف دعم إدارات التعليم لتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في مدن وقرى وهجر المنطقة، ودعمها بمبلغ نصف مليون ريال.

جاء ذلك خلال إطلاق أمير المنطقة بحضور نائبه بدر بن سلطان «ملتقى مكة الثقافي» في دورته الخامسة تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، والذي حضره وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، وعدد من الوزراء، بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود المتحمي، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس، ورئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان - عن بعد.

مكة ذكية

وأوضح الفيصل أن حملة «تعلم عن بعد» تأتي انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم جراء جائحة كورونا، ولأهمية دعم وزارة التعليم في جهودها خلال عودة الطلاب والطالبات للدراسة والتعلم عن بعد في هذا الظرف الاستثنائي، مشيرا إلى أن الحملة تأتي بالتزامن مع إطلاق الموسم الثقافي الخامس لإمارة المنطقة لهذا العام تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

ودعا الجهات الحكومية والقطاعات للإسهام في الحملة تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي.

وقدم أمير المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على الدعم الذي تحظى به المواسم الثقافية في المنطقة، مثمنا للوزراء ومديري القطاعات الحكومية والخاصة وأهالي المنطقة مشاركتهم الفاعلة في الدورات الأربع السابقة للملتقى. وأكد أن تخصيص عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» موضوعا للملتقى هذا العام يتواكب مع التوجه لتكون المنطقة ذكية، حاثا الجهات والأفراد في المنطقة على المشاركة الفعالة وتقديم مبادرات نوعية تسهم في تحقيق أهداف الملتقى الرامية للتوسع في التقنية.

من جهته أوضح وزير الحج والعمرة أن الملتقى في دورته الحالية يؤكد ضرورة الاستمرار في التطوير التقني وتسخير ذلك لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها تطوير عملها بما يسهل الرحلة الإيمانية على ضيوف الرحمن. وأكد أن الوزارة سيكون لها إسهامها في الملتقى بشكل فاعل.

نموذج رقمي

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فيما أكد السواحة عبر الاتصال المرئي أن الملتقى الذي يحظى برعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل سيكون له أثره البارز في أن تكون مكة نموذجا للعالم الرقمي ويسهم كذلك في تطوير الحاضر وبناء المستقبل، مفيدا بأن إطلاقه لهذه المبادرات النوعية سواء في البحث العلمي أو بالكرسي الرقمي فيه تحفير للوزارة وللطاقات الشبابية، ويؤكد في ذات الوقت أن أرض الحرمين وولاة أمر هذه البلاد وأمير منطقة مكة المكرمة حريصون على أن تكون هذه البقعة القلب الرقمي كما هي مكانا قلب العالم العربي والإسلامي.

من جهته قال المتحمي «إن التحول الرقمي المتسارع وبيئات العمل غير التقليدية ترتكز على الإبداع، مما أدى إلى ردم الفجوة بين العالمين الحقيقي والافتراضي، مؤكدا أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع استطاعت أن تكون قدوة في العالم الرقمي حين ظهرت الاستجابة للرقمنة الجديدة لدى طلاب وطالبات موهبة، واستطاعوا من خلالها توظيف الرقمنة الجديدة لخدمة البشرية».

تقنيات الذكاء الاصطناعي

بدوره أعلن الغامدي إطلاق برنامج تدريبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات لـ100 شاب وشابة من أبناء منطقة مكة، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي أمامه فرصة لاستغلال الحجم الكبير من البيانات عبر إطلاق الطاقة الكاملة لها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتكوين اقتصاد يتوقع أن يبلغ حجمه 15 تريليون دولار بحلول عام 2030، وسيكون للمملكة نصيبها من هذا الاقتصاد.

وأشار الفارس إلى أن المملكة أطلقت الكثير من البرامج والمبادرات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة استجابة لتحديات التحول من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وأسهمت المدينة بتطوير استراتيجية الصناعة الرابعة، وأسست مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مركزا عالميا للثورة الصناعية الرابعة، وذلك للعمل مع القطاعين العام والخاص لإطلاق مجموعة من المشاريع، وخلق فرص لتدريب الكفاءات السعودية لإعداد جيل في مجال الثورة الصناعية، كما دعمت المدينة العملية التعليمية عن بعد في الجامعات السعودية.

وفي ختام الحفل كرم أمير المنطقة الجهات الداعمة للملتقى في دورته السابقة.

مبادرات سيعمل الملتقى على تحقيقها: