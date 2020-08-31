، لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ تزور "قوز الجعافرة" في صبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لبحث المشاريع التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية

زارت لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ وإزالة القوارب التالفة منها شاطئ مركز الجعافرة بالواجهة البحرية التابعة لمحافظة صبيا، بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ومتابعة من نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وكان في استقبال اللجنة رئيس بلدية قوز الجعافرة المهندس عايض بن علي محزري. وتهدف اللجنة إلى الارتقاء بشواطئ محافظات ومراكز منطقة جازان، ومتابعة الخدمات المقدمة لمرتادي الشواطئ.

واستمعت اللجنة لشرح عن الأعمال الخدمية والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية، ثم بدأت اللجنة جولتها بمرسى الصيادين، وتابعت ميدانيًّا التطورات التي نفذتها البلدية على الواجهة البحرية، ومشاريع الصيانة القائمة، وأعمال الزراعة، كذلك أعمال النظافة المستمرة بالواجهة البحرية.

وكشف رئيس البلدية عن خطة المشاريع الاستثمارية التي تعمل البلدية على استثمارها. واستعرضت اللجنة التصاميم المقترحة لهذه المشاريع الحيوية الكبيرة، وعرض الفرص الاستثمارية التي تم طرح بعضها، وتعمل البلدية على طرح المتبقي منها.

كما قدم رئيس البلدية، المهندس عايض محزري، في نهاية الجولة شكره وتقديره لأمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، على ما يقدمانه للقطاعات الخدمية، كما قدم شكره لأمين منطقة جازان على دعمه اللامحدود وتوجيهاته الدائمة والمستمرة للوصول إلى أرقى الخدمات البلدية وفق روية ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر أن أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وجّه البلديات بضرورة متابعة توصيات لجنة الإشراف على الشواطئ، والعمل بمرئياتها، التي قامت بزيارات متكررة لمتابعة العمل في شاطئ الطرفة بقوز الجعافرة.

وكانت اللجنة مكونة من:

١- أكرم آل سالم مندوب إمارة منطقة جازان، رئيس اللجنة.

٢ - المهندس خليل علي الحوباني، مندوب أمانة منطقة جازان.

٣- علي محمد حدور، مندوب مركز أبحاث الثروة السمكية.

٤- إبراهيم راجحي مندوب الزراعة.

٥- هادي ربيدي مندوب الأرصاد وحماية البيئة.

٦- المهندس محمد منير مندوب السياحة.

٧- رئيس رقباء عبدالله سعود الزهراني، مندوب حرس الحدود.

٨-الرقيب عبدالله نوحي حكمي مندوب الشرطة.

٩-الكابتن/ عمر عبدالجابر الشيخ، مندوب فرع وزارة النقل.

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