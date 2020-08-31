شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي»: إلزام القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بإلزام منشآت القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والموصى بها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المتعلقة بجائحة كورونا (COVID-19) وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية.

ويهدف القرار إلى المحافظة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق كافة البروتوكولات الوقائية والمعايير الصحية في بيئة العمل، إذ يقوم صاحب المنشأة بالدخول عبر الرابط وتسجيل بيانات المنشأة، ثم تعبئة عناصر التقييم الذاتي، ويستهدف القرار جميع المنشآت بمختلف أحجامها.