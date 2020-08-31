شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوم» تفتح باب القبول للمرحلة الثانية من «الابتعاث» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت نيوم عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس في مختلف قطاعات نيوم , ويستمر على مدى أسبوع. وأوضحت نيوم، أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات حديثي التخرج من الثانوية من أبناء وبنات منطقة تبوك ونيوم، وفقاً لمعايير دقيقة, مشيرةً إلى أن البرنامج يتيح الابتعاث في العديد من المسارات، من خلال فتح المجال أمام الطلاب المبتعثين لدراسة 30 تخصصاً، منها علوم البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات , ويمكنهم أيضاً مواكبة تطلعات نيوم لتكون وجهة محورية لمستقبل قطاع الطيران والسفر العالمي من خلال دراسة تخصصات إدارة الطيران وإدارة عمليات المطارات وهندسة الطيران، وغيرها من التخصصات في قطاعات الرياضة والصحة والهندسة وتكونولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

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