شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره السويسري والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم، بوزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره السويسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.