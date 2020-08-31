شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمراض معدية لـ "اليوم ": الموجه الثانية من كورونا "وارده " والان نبدء بالتفاصيل

قال استشاري أمراض معدية لـ " اليوم " أنه عبر التاريخ الطويل للأوبئة تم تسجيل موجات ثانية لها ولكن ليس بالضرورة أن تكون أقوى من الأولي ، ويرجع السبب إلى ان الاحترازات تكون قد تم التعاون فيها مع نهاية الموجة الاولى، هذا بالإضافة إلى اقتراب فصل الشتاء فنحن نعرف أن كورونا أول ما ظهرت كانت في الشتاء ، لذلك الاحترازات يجب أن تستمر وبشكل أشد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري أمراض معدية لـ "اليوم ": الموجه الثانية من كورونا "وارده " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.