شكرا لقرائتكم خبر عن "مدرستي" .. 6 ملايين طالب يخوضون تجربة "التعلم عن بعد" والان نبدء بالتفاصيل

- ٥٢٥ ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية و أولياء الأمور يتفاعلون عبرها

- تنظيم وتوزيع الوقت في عمليات الدخول بين المراحل التعليمية

-٢٣ قناة تعليمية تبث الدروس وفق جدول دراسي لكل مرحلة

- حضور المعلمين عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية ويوم واحد للمدرسة

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- قناة لكل صف وإعادة بث الدروس طوال اليوم وأرشفتها في اليوتيوب

إطلاق منصة "مدرستي" ‬، بشكل تجريبي لم يكن يعني تأجيل الدراسة التي بدأت فعلياً منذ اليوم الأول، وإنما لتخصيص وقت من الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة، خاصة وأن ‬ أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، و٥٢٥ ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، فضلاً عن أولياء الأمور، وجميع هذه الأعداد الكبيرة كانت بحاجة إلى عملية للتهيئة والتنظيم في التسجيل والدخول على المنصة.‬

وأمام عملية بعض السلبيات في الاستخدام سيتم توجيه الطلاب والطالبات للاستفادة من خدمتين في المنصة فى وقت واحد؛ من بينهما الفصل الافتراضي للتفاعل مع المعلمين والمعلمات أثناء شرح الدروس.‬

‫‫وفي ظل الأعداد الضخمة للمستفيدين من ‫منصة مدرستي‬ كان من الضروري تنظيم وتوزيع الوقت في عمليات الدخول بين المراحل التعليمية، حيث تم تخصيص وقت الدخول لمنصة مدرستي من ٧ صباحاً إلى ٢ ظهراً لطلاب ومعلمي ومعلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية‬ للبدء الساعة ٩، ويخصص الوقت من الساعة ٢ ظهراً إلى ٨ مساءً للمرحلة الابتدائية للبدء الساعة ٣، ويخصص الوقت من ٣ إلى ٥ فجراً للصيانة، وإتاحة باقي الوقت لدخول الجميع، ويكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضورهم للمدرسة يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة، ولمكتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

و تمت إتاحة ٢٣ قناة تعليمية لقنوات عين‬؛ لضمان سير الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، حيث بدأت تلك القنوات منذ اليوم الأول للدراسة في بث الدروس وفق جدول دراسي لكل مرحلة؛ وتجهيز قناة لكل صف، وإعادة بث الدروس طوال اليوم، وأرشفتها في اليوتيوب.