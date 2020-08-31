برنامج التحول الوطني يطلق حسابه الرسمي على تويتر

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق برنامج التحول الوطني حسابه الرسمي على منصة تويتر اليوم الاثنين.

وتأتي هذه الخطوة بهدف نقل مسيرة برنامج التحول الوطني وإنجازاته في تحقيق التميُّز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكِّنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشيَّة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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ويمكن الاطلاع على الحساب الرسمي لبرنامج التحول الوطني عبر الرابط هنا.

أبرز خطط التحول الوطني:

وتستهدف خطة التحول الوطني توفير نحو 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص وزيادة قيمة الصادرات من السلع الأولية غير النفطية إلى 330 مليار ريال (88 مليار دولار) بحلول 2020، بزيادة نسبتها 44%.

وارتفاع طاقة إنتاج الغاز الجاف من 12 مليار قدم مكعبة يوميًّا حاليًّا، إلى 17.8 مليار قدم مكعبة يوميًّا والإبقاء على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يوميًّا حتى عام 2020.

كما تستهدف الخطة زيادة الإيرادات غير النفطية من 163.5 مليار ريال العام الماضي، إلى 530 مليار ريال في 2020، وتهدف الخطة الوطنية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة 3450 ميجا وات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020 بما يعادل 4% من الاستهلاك.

وتبحث خطة التحول الوطني عن أصول غير نفطية بقيمة 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) بحلول 2020، كما تتوقع خفض نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة إلى 40% بحلول 2020 بدلًا من 70%.



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