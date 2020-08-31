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فيديو.. قنوات عين تبث دروسًا بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المشرف العام على قنوات عين بوزارة التعليم، حامد الغامدي، أن القنوات تبث ضمن منظومة الدراسة عن بعد دروسًا لذوي الاحتياجات الخاصة مترجمة بلغة الإشارة.
وكشف الغامدي خلال مشاركته في برنامج تم على قناة الإخبارية عن وجود ثلاث قنوات للتربية الفكرية.
وأوضح أن شبكة القنوات تقدم محتوى تعليميًّا لجميع مراحل الدراسة من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي.
خطوات تحديث قنوات عين:
ونشرت قنوات عين طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:
– الدخول على الإعدادات.
– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.
– اختيار القمر الصناعي عرب سات.
– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.
– اختيار معدل الترميز 27500.
– ضبط الإرسال على DVB-S2.
– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.
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