شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية تعاون لتطوير القيادات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس أباالخيل، والمدير العام لقناة الإخبارية فارس بن حزام.
وسيقدم الصندوق وفقا للاتفاقية برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة في المجالات القيادية لمنسوبي ومنسوبات الهيئة.
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