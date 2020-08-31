اتفاقية تعاون لتطوير القيادات الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وهيئة الإذاعة والتلفزيون اتفاقية تعاون، بحضور المدير العام للصندوق تركي الجعويني. ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس أباالخيل، والمدير العام لقناة الإخبارية فارس بن حزام. وسيقدم الصندوق وفقا للاتفاقية برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة في المجالات القيادية لمنسوبي ومنسوبات الهيئة.

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