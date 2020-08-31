ملتقى يناقش واقع الحراك الموسيقي

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يذكر أن هيئة الموسيقى عقدت لقاءين سابقين خلال مايو ويونيو الماضيين، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة جهاد الخالدي، تحت شعار «موسيقانا»، بمشاركة عدد من المهتمين بالقطاع الموسيقي بمختلف تخصصاتهم من مؤلفين وعازفين ومطربين ومتخصصين في التعليم الموسيقي والمستثمرين، وذلك لتعزيز التواصل بين الهيئة ومنسوبي القطاع الموسيقي وتبادل الأفكار حول سبل تطوير صناعة الموسيقى السعودية.
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