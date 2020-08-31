ملتقى يناقش واقع الحراك الموسيقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت هيئة الموسيقى أمس الأول عن بعد خلال اللقاء الثالث من ملتقى «موسيقانا» الشهري واقع الحراك الموسيقي السعودي وتطلعات العاملين فيه. وشارك في اللقاء مجموعة من المواهب الوطنية الشابة. يذكر أن هيئة الموسيقى عقدت لقاءين سابقين خلال مايو ويونيو الماضيين، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة جهاد الخالدي، تحت شعار «موسيقانا»، بمشاركة عدد من المهتمين بالقطاع الموسيقي بمختلف تخصصاتهم من مؤلفين وعازفين ومطربين ومتخصصين في التعليم الموسيقي والمستثمرين، وذلك لتعزيز التواصل بين الهيئة ومنسوبي القطاع الموسيقي وتبادل الأفكار حول سبل تطوير صناعة الموسيقى السعودية.

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