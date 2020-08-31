290 ألف جلسة للتقاضي الالكتروني خلال 73 يوما

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وسعت وزارة العدل بشكل مستمر للتحول الالكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، وعن بعد، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وضمنت خدمة «التقاضي الالكتروني» جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها الكترونيا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر الأنظمة الالكترونية الخاصة بالوزارة.
وتقدم الوزارة خدمة التقاضي الالكتروني من خلال نوعين من الجلسات، هما: «الجلسة الكتابية» والتي تمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
ويتمثل النوع الآخر من الجلسات في «الجلسة المرئية» التي تمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
التقاضي الالكتروني:
290.00 جلسة تقاض عن بعد »كتابية- مرئية«
1.942.892 إجمالي الجلسات المنعقدة خلال عام
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