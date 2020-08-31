الموافقة على قبول غير السعوديين في برامج تأهيل ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة على قبول الأطفال غير السعوديين لتلقي خدمات الرعاية والتأهيل بمراكز الجمعية، وذلك في حالة توفر أماكن شاغرة بمراكز الجمعية، على ألا تزيد نسبة القبول عن 20% وبرسوم رمزية، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن سلمان.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد التميمي أن اللجنة الفنية للتأهيل بالجمعية وضعت عددا من الشروط الخاصة بقبول هؤلاء الأطفال غير السعوديين، منها أن تكون لدى الطفل إعاقة حركية/ إعاقة حركية مركبة، ويدخل في هذا الشرط قبول أطفال متلازمة داون في مرحلة ما قبل المشي، وكذلك قبول أطفال ما بعد عمليات العظام الجراحية للكسور وتصحيح الحوض وما شابه خلال فترة التأهيل، وأن يكون عمر الطفل من الولادة وحتى 12 عاما.

وأضاف التميمي أنه يشترط أن يكون الطفل قادرا على السمع والإبصار، وأن تكون نسبة ذكاء الطفل في حدود الـ50% ويستثنى من هذا الشرط الأطفال الأقل من عمر 4 سنوات، حيث يتم تقديم الخدمات كاملة لهم لحين تقييم نسبة الذكاء عند بلوغ 4 سنوات.

يذكر أن الجمعية حددت الأول من سبتمبر 2020 لإطلاق الخدمة التي سيتم تقديمها مقابل رسوم رمزية تراعي جميع المستويات من الأطفال، حيث اكتملت التجهيزات اللازمة في مراكز الجمعية لاستقبال جميع الحالات، ورفع الطاقة الاستيعابية للأقسام الطبية.

من شروط القبول