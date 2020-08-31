ضبط عمال بلا شهادات صحية في سوق السمك بالشوقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت بلدية الشوقية الفرعية بالعاصمة المقدسة عمالا لا يحملون شهادات صحية، خلال حملاتها الميدانية على سوق السمك المركزي بالكعكية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم الحربي، أنه تم تنفيذ حملات رقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات، مشيرا إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وبين أن الحملة تأتي امتدادا لخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية للمتابعة الرقابية الشاملة التي تنفذها البلدية على الأسواق المركزية للمواد الغذائية، بهدف متابعة وسلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.

إلى ذلك نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي أمس الحملة التوعوية للتبرع بالدم بمشاركة بنك الدم المركزي بمكة المكرمة، وذلك بمقر الأمانة.

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وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي رعد الشريف، أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ونشر ثقافة التبرع بين منسوبي الأمانة والمراجعين، وترسيخ مفهوم البذل والعطاء بين أفراد المجتمع.

ونوه بتعاون المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة ممثلة في بنك الدم المركزي، من خلال تجهيز وحدات متنقلة مجهزة بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية.

مخالفات بسوق السمك: