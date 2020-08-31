شكرا لقرائتكم خبر ضبط عمال بلا شهادات صحية في سوق السمك بالشوقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم الحربي، أنه تم تنفيذ حملات رقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات، مشيرا إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
وبين أن الحملة تأتي امتدادا لخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية للمتابعة الرقابية الشاملة التي تنفذها البلدية على الأسواق المركزية للمواد الغذائية، بهدف متابعة وسلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.
إلى ذلك نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي أمس الحملة التوعوية للتبرع بالدم بمشاركة بنك الدم المركزي بمكة المكرمة، وذلك بمقر الأمانة.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي رعد الشريف، أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ونشر ثقافة التبرع بين منسوبي الأمانة والمراجعين، وترسيخ مفهوم البذل والعطاء بين أفراد المجتمع.
ونوه بتعاون المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة ممثلة في بنك الدم المركزي، من خلال تجهيز وحدات متنقلة مجهزة بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية.
مخالفات بسوق السمك:
- ضبط 5 عمال يعملون بدون شهادات صحية
- تدني مستوى النظافة العامة
- سوء في نقل وتخزين الأسماك
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عمال بلا شهادات صحية في سوق السمك بالشوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.