3 احتياجات لتجهيز مردم نفايات مكة الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف أمانة العاصمة المقدسة بالتنسيق مع عدد من الجهات المسؤولة على توفير ثلاثة احتياجات للبدء في تجهيز موقع مردم النفايات الجديد بجنوب مكة المكرمة، ومن بينها محطة لمعالجة السوائل. وأوضح المتحدث الإعلامي للأمانة رعد الشريف لـ»مكة» أن التنسيق جار مع الكيانات الجديدة المسؤولة والمختصة، مثل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمركز الوطني لإدارة النفايات، لتوفير الاحتياجات اللازمة للبدء في تجهيز الموقع الجديد للمردم لضمان تحقيق أفضل المعايير البيئية. وأضاف الشريف أنه يجري حاليا تجهيز الشروط والمواصفات الفنية لطرح الفرص الاستثمارية المجدية والمناسبة لإعادة تدوير المخلفات والنفايات لتقليل الطمر والمحافظة على البيئة. Advertisements ويقع مردم النفايات الجديد خارج النطاق العمراني لمدينة مكة المكرمة، ويبعد عن المردم الحالي للنفايات نحو 15 كلم، ويأتي هذا المشروع نظرا للتمدد العمراني والزيادة في نواتج الاستهلاك البشري للمواد والمخلفات. مساحة المردم: 7 ملايين م2 إشراف: إدارة النظافة بأمانة العاصمة المقدسة الخلايا الهندسية

محطة معالجة السوائل

خطوط الفرز

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