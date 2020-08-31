شكرا لقرائتكم خبر إغلاق منشآت تجارية ومعامل حدادة مخالفة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة خمسة منشآت تجارية وثلاثة معامل للحدادة خلال الجولات الميدانية الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية.

وتمثلت دواعي إغلاق المنشآت التجارية بعدم تجديد الرخصة، وضبط ثلاثة عمال لا يحملون شهادات صحية، فيما أغلقت معامل الحدادة لمخالفتها الاشتراطات البلدية كونها غير مرخصة.

وشددت الأمانة على تطبيقها للأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، وأهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الالكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

من جهة أخرى تعتزم الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وفي إطار التعاون المشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إقامة برنامج لتحديد المخاطر في الإجراءات البلدية وسبل حلها وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز النزاهة في القطاع البلدي، وذلك اليوم بمركز عبدالله عريف التدريبي التابع لأمانة العاصمة المقدسة.

ويستهدف البرنامج رؤساء البلديات بمكة المكرمة، ومنسوبي وحدات المراجعة الداخلية، ومن لهم علاقة مباشرة بالرقابة على المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين.