مخالفة 46 محلا في عنك القطيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الجولات التفتيشية التي نفذتها بلدية عنك في محافظة القطيف خلال الشهر الماضي مخالفة 46 محلا، وإنذار238، وإغلاق 3 محلات، وإتلاف 240 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم رفع 830 طنا من النفايات، و990 م3 من الأنقاض، وتقديم 22 إنذارا لمخالفي أنظمة البلدية. وبين رئيس بلدية عنك المهندس صالح آل زعرر، أن البلدية نفذت 505 زيارات وجولات تفتيشية خلال الشهر الماضي، ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه بلدية القطيف طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة، حفاظا على السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين. من الجولات التفتيشية: مخالفة 46 محلا

إغلاق 3 محلات

إتلاف 240 كجم مواد غذائية غير صالحة

رفع 830 طنا من النفايات

رفع 990 م3 من الأنقاض

تقديم 22 إنذارا لمخالفي أنظمة البلدية

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