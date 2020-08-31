مخالفة 46 محلا في عنك القطيف

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وبين رئيس بلدية عنك المهندس صالح آل زعرر، أن البلدية نفذت 505 زيارات وجولات تفتيشية خلال الشهر الماضي، ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه بلدية القطيف طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة، حفاظا على السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين.
من الجولات التفتيشية:
- مخالفة 46 محلا
- إغلاق 3 محلات
- إتلاف 240 كجم مواد غذائية غير صالحة
- رفع 830 طنا من النفايات
- رفع 990 م3 من الأنقاض
- تقديم 22 إنذارا لمخالفي أنظمة البلدية
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