القبض على متباهين بإطلاق النار من سلاح رشاش

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره، حيث جرى القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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