شكرا لقرائتكم خبر افتتاح مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات بأمانة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى منع انتشار الإلقاء العشوائي للنفايات ومنع النقل إلى المردم بشكل عشوائي مع إيجاد الوعي الكافي لمنتجي النفايات ومنع المرادم الخطرة، افتتح أمين محافظة جدة صالح التركي في مقر الأمانة مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات بحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم الحميدي ونائب الأمين المهندس علي القرني. واطلع الأمين يرافقه مساعد وزير الشؤون البلدية وقيادات الأمانة، على المنصة الالكترونية الموحدة للرقابة والتحكم بإدارة النفايات، وتسجيل المنتجين المنتظمين بنظام تأهيل الناقلين ومزودي الخدمة للربط بين المنتج والناقل من خلال تعاقد الكتروني مع متابعة الخطط التشغيلية، وتجهيز مركز للتحكم بإدارة النفايات بواسطة أنظمة التتبع، وإصدار تقارير التفتيش الميدانية الكترونيا بما في ذلك جدولة أعمال المراقبين ورصد المخالفات وفق الاشتراطات المتعلقة بمنع التلوث البيئي - الإلقاء العشوائي - مع إحكام الرقابة والفرز من المصدر، والتخلص الآمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات بأمانة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.