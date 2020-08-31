تدريب أولياء الأمور والطلاب على منصة «مدرستي» بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت إدارة تعليم منطقة عسير أمس برنامجا لدعم وتدريب الطلاب وأولياء أمورهم للاستفادة والتفاعل الكامل مع منصة» مدرستي»، وذلك من خلال مدارس البنين والبنات. واطلع مدير تعليم المنطقة سعد الجوني خلال جولته أمس على تجارب بعض المدارس في تقديم أعمال الدعم والتدريب فيما يتعلق بالمنصة وفق برنامج مخصص لهذا الشأن بشراكة فاعلة مع الأسر والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء خطوط هاتفية للاستشارات وتسهيل حضور الطلاب وأولياء الأمور للمدارس لتلقي الدعم والمساندة.

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