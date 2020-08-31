شكرا لقرائتكم خبر «الدارة» تطور مناهج الدراسات التاريخية بجامعة الإمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ودارة الملك عبدالعزيز في مقر الجامعة أمس مذكرة تعاون، تهدف لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهتين، وإسهاما في تحقيق رؤية السعودية 2030.

ووقع الاتفاقية ممثلا للجامعة رئيسها الدكتور أحمد العامري، فيما مثل الدارة الأمين العام المكلف الدكتور فهد السماري، حيث عبَّر الطرفان أن هذه الاتفاقية تخدم الجامعة والدارة في الكثير من المجالات.

وبين رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد العامري، أن هذه الاتفاقية تشمل كل ما يتعلق بتطوير مناهج الدراسات التاريخية في كل مستويات الجامعة، وتطوير الخطة الدراسية لقسم التاريخ لجميع المراحل التعليمية، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن الدارة لها باع طويل في هذا الأمر، وأن منسوبي الجامعة سيستفيدون من خبرات الدارة في مثل هذه الشراكة.

من جانبه بين الأمين العام للدارة، الدكتور فهد السماري، أن العلاقة بين الدارة وجامعة الإمام ليست جديدة، و»اليوم نصل إلى تأطير هذه العلاقة من خلال هذه الاتفاقية، وتعد مؤشرا لتحقيق الإنجازات والأعمال بين الطرفين. وهذه الشراكة ستقودنا إلى ريادة للجامعة فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية وعلوم الوطن، فالدارة تستعين بمنسوبي الجامعة لما يتمتعون به من نخبة تاريخية يُعتمد عليها»، مبينا أن الاتفاقية تشمل كل ما يتعلق بتطوير مناهج الدراسات التاريخية في كل مستويات الجامعة وتطوير الخطة الدراسية لقسم التاريخ لجميع المراحل التعليمية، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

ومن جانبه أبان عميد كلية العلوم الاجتماعية، الدكتور زهير الشهري، أن مذكرة التعاون بين الجامعة والدارة تتضمن التعاون في مجال البحث العلمي من خلال إنجاز الدراسات والبحوث، ولا سيما التاريخية والحضارية، والمشاركة في عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية، وتمكين الطلاب من التدرب في دارة الملك عبدالعزيز، وتنظيم البرامج ذات العلاقة في الوثائق والمحفوظات، وتبادل الخبرات والاستشارات والكفاءات المتخصصة وغيرها.